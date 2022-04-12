Сингапур, 12 апреля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Риск осложнений на сердечно-сосудистую систему после вакцинации от COVID-19 считают крайне низким учёные Сингапура. Об этом 12 апреля сообщает издание The Straits Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Группа учёных во главе со старшим научным сотрудником отделения кардиохирургии, торакальной и сосудистой хирургии кардиоцентра при Национальном университете Сингапура Коллегодей Раманатаном подтвердила, что побочные реакции от вакцинации против коронавируса встречаются в том же количестве, либо реже, если сравнивать с вакцинацией от других заболеваний.

Исследователи изучили международные базы данных, куда уже поступила информация о результатах после введения около 400 млн доз препарата от коронавируса и сравнили риск возникновения миоперикардита в случае иммунизации от COVID-19 и в случае против гриппа и оспы.

Было установлено, что осложнения на сердечно-сосудистую систему человека возникает после вакцинации от гриппа или оспы в 56 случаях на каждый миллион введённых доз. В случае с введением вакцины от коронавируса осложнения подобного рода возникали в 18 случаях на каждый миллион введённых доз.

Учёные отметили, что риск возрастает в случае вакцинации препаратами, разработанными на основе технологии матричной РНК, а также в возрастной группе до 30 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнётся исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей.