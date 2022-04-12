Приштина, , 07:03 — REGNUM Депутат парламента Косово из рядов Демократической партии Косово Блерта Делиу-Кодра 11 апреля прокомментировала сообщение министра индустрии, промышленности и торговли Косово Розеты Хайдари о том, что ее машина сбила ребенка.

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На своей странице в социальной сети Делиу-Кодра отметила противоречивость слов министра, заявившей, что «ребенок врезался в ее машину».

Блерта Делиу-Кодра «Ребенок шел и врезался или наоборот. Что это говорит госпожа министр?! Хоть такие случаи могут произойти с каждым, все же осторожнее с заявлениями. Желаю ребенку выздоровления. Молюсь, чтобы все обошлось легко».

Отметим, до сих заявлений относительно того, кто был за рулем машины — министр или ее водитель — не делалось.

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