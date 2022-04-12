Приштина, 12 апреля 2022, 07:03 — REGNUM Депутат парламента Косово из рядов Демократической партии Косово Блерта Делиу-Кодра 11 апреля прокомментировала сообщение министра индустрии, промышленности и торговли Косово Розеты Хайдари о том, что ее машина сбила ребенка.
На своей странице в социальной сети Делиу-Кодра отметила противоречивость слов министра, заявившей, что «ребенок врезался в ее машину».
Отметим, до сих заявлений относительно того, кто был за рулем машины — министр или ее водитель — не делалось.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр промышленности Косово сбила ребенка на машине