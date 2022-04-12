Киев, 12 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Литовский посол на Украине Вальдемарас Серапинас вернулся в Киев для того, чтобы продолжить свою дипломатическую деятельность. Об этом 11 апреля в социальных сетях сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Глава правительства республики находится с визитом в украинской столице. Серапинас прибыл в Киев неофициально еще 7 апреля. Шимоните опубликовала фотографию с ней и группой дипломатов, держащих флаг Литвы.

Посол покинул Киев с началом специальной военной операции России на Украине и все это время работал во Львове.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля телеканал A Haber передал о том, что в украинской столице возобновило работу посольство Турции на Украине, которое было временно эвакуировано в Черновцы.

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