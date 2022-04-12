Ульсан, Южная Корея, 12 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Авианосная ударная группа США, возглавляемая атомным авианосцем «Авраам Линкольн», вошла в международные воды Японского моря. Об этом со ссылкой на источники 12 апреля сообщает агентство Yonhap.

Pixabay.com Американский авианосец

По его данным, американские корабли в настоящее время барражируют в акватории к востоку от южнокорейского города Ульсан. Предполагается, что их «визит» в регион продлится от трёх до пяти дней.

В агентстве отмечают, что последний раз подобная «демонстрация силы» проводилась американцами в ноябре 2017 года.

На такой шаг США могли пойти из опасений, что Северная Корея может осуществить запуск ещё одной межконтинентальной баллистической ракеты или провести ядерные испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атомный авианосец США должен войти в международные воды Японского моря в конце этой недели.

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