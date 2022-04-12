Владивосток, 12 апреля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Япония расширила свои санкции против России. Ограничительные списки пополнились 398 физическими лицами и 28 российскими компаниями, в том числе в перечень попал и авиационный завод «Прогресс» в Арсеньеве, три депутата Госдумы от Приморья, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Будут заморожены активы единороссов Виктории Николаевой, Виктора Пинского и Розы Чемерис (партия «Новые люди»).

Пока не попали под санкции депутаты Госдумы Владимир Новиков и Александр Щербаков — оба от «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков прокомментировал введение Японией жёстких антироссийских санкций.