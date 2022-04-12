Приштина, Сербия, 12 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Министр промышленности, предпринимательства и торговли Косово Розета Хайдари 10 апреля сбила ребенка. Несовершеннолетний остался жив. После того, как сообщения об инциденте поступили в инфополе, политик 11 апреля прокомментировала это событие на своей странице в социальных сетях.

Дорога

По словам Хайдари, «неожиданно на улице в квартале Приштины «Арбериа» появились двое детей, один из которых врезался в мою машину». Она сообщила, что немедленно отреагировала и предложила ребенку первую помощь и вызвала полицию, которая немедленно сняла показания.

Сообщается, что ребенок не получил тяжелых повреждений и вернулся домой. Министр пожелала ребенку скорейшего выздоровления.