Благовещенск, , 06:05 — REGNUM Вариант зага: Губернатор Приамурья назвал день космонавтики особым праздником для региона

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

Строительство космодрома «Восточный» делает День космонавтики особым праздником для Амурской области. Об этом заявил в своём телеграм-канале 12 апреля губернатор региона Василий Орлов.

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"Именно в нашем регионе строится «Восточный» — первый в России гражданский космодром. С него уже осуществляются запуски космических аппаратов. Активно идёт строительство второй очереди, которая позволит запускать в космос ракеты семейства «Ангара», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что космодром «Восточный» дал толчок для развития города Циолковский. Населённый пункт активно растёт и прирастает новыми рабочими местами и жильём.

«Друзья! Поздравляю вас с Днём авиации и космонавтики. 61 год назад Юрий Гагарин первым полетел в космос и открыл для всего человечества эру освоения космического пространства. Этот день вошёл в мировую историю как момент подлинного триумфа нашей страны и науки», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля, в День космонавтики, президент РФ Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром «Восточный».