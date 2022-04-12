Благовещенск, 12 апреля 2022, 06:05 — REGNUM Вариант зага: Губернатор Приамурья назвал день космонавтики особым праздником для региона
Строительство космодрома «Восточный» делает День космонавтики особым праздником для Амурской области. Об этом заявил в своём телеграм-канале 12 апреля губернатор региона Василий Орлов.
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Он подчеркнул, что космодром «Восточный» дал толчок для развития города Циолковский. Населённый пункт активно растёт и прирастает новыми рабочими местами и жильём.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля, в День космонавтики, президент РФ Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром «Восточный».