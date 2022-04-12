Благовещенск, 12 апреля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Строительство космодрома «Восточный» делает День космонавтики особым праздником для Амурской области. Об этом заявил в своём телеграм-канале 12 апреля губернатор региона Василий Орлов.

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

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«Именно в нашем регионе строится «Восточный» — первый в России гражданский космодром. С него уже осуществляются запуски космических аппаратов. Активно идёт строительство второй очереди, которая позволит запускать в космос ракеты семейства «Ангара», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что космодром «Восточный» дал толчок для развития города Циолковский. Населённый пункт активно растёт и прирастает новыми рабочими местами и жильём.

«Друзья! Поздравляю вас с Днём авиации и космонавтики. 61 год назад Юрий Гагарин первым полетел в космос и открыл для всего человечества эру освоения космического пространства. Этот день вошёл в мировую историю как момент подлинного триумфа нашей страны и науки», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля, в День космонавтики, президент РФ Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром «Восточный».