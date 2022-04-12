Берлин, , 05:45 — REGNUM Санкционные ограничения, введённые против России, бесполезны, так как к ним не присоединилась большая часть мира. Такое заявление сделал глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг 11 апреля в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предприниматель выступил против ввода эмбарго на поставки газа из России, так как данная мера, по мнению Айзенберга, никоим образом не повлияет на ход российской спецоперации на Украине.

Как отметил немецкий бизнесмен, большая часть мира вообще не участвует в санкциях, а часть стран, в частности, Индия, благодаря санкциям получает энергоресурсы по дисконтной цене. По мнению Айзенберга, при газовом эмбарго Германия своими руками ослабит себя значительно сильнее, чем это сделал бы даже президент России Владимир Путин.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — пояснил немецкий промышленник.

Глава химпредприятия отметил, что, в частности, его производство в случае отказа от энергоресурсов из России, останется в буквальном смысле без света и вынуждено будет сократить до 50% производства, а соответственно, будет сокращены рабочие места и упадут продажи. Айзенберг предупредил, что такая же участь ожидает многие предприятия в Германии в случае введения эмбарго на газ из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европа будет вынуждена ввести эмбарго на российский газ под давлением США. Отказ от данной меры будет квалифицироваться как отказ от помощи Украине.

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