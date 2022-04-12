Киев, , 05:44 — REGNUM Призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля по июнь 2022 года отменен, сообщается на сайте офиса украинского президента.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Такие изменения внесены в указ от 29 декабря 2021 года. Документ также предусматривает перенос сроков демобилизации военных, призванных на срочную службу ранее. Согласно новому распоряжению, их уволят в запас только после соответствующего объявления.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил о планах по окружению группировки украинских войск, которая насчитывает 90−100 тысяч военных.

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