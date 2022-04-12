Благовещенск, , 05:44 — REGNUM Самолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко приземлился 12 апреля в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщил телеграм-канал BELTA.

Александр Лукашенко President.gov.by

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Сообщается также о приземлении в столице Амурской области спецборта «Россия». По информации Amur. Life, воздушное судно принадлежит федеральному государственному бюджетному учреждению «Специальный летный отряд «Россия», которое относится к управлению делами президента РФ и перевозит должностных лиц. Ещё один спецборт в регионе ждут днём.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля, в День космонавтики, президент РФ Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетит космодром «Восточный».