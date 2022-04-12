Токио, 12 апреля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида до конца апреля намерен совершить рабочие поездки в несколько стран Европы и Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом со ссылкой на источники в правительстве 12 апреля сообщает газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

В числе возможных пунктов вояжа Кисиды по ЮВА источники называют Вьетнам, Таиланд и Индонезию. Отмечается, что целью визитов главы японского правительства является обсуждение активности Китая в регионе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей и санкции против России, вводимые из-за проведения специальной военной операции на Украине. Также планируется обсудить помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные санкционные меры в отношении 398 российских граждан и 28 организаций из России утвердило правительство Японии в связи с ситуацией на Украине.