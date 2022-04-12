Пекин, 12 апреля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Китая (ИПЦ), основной показатель инфляции, вырос на 1,5% в годовом исчислении в марте, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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Этот показатель оказался выше, чем рост на 0,9% в годовом исчислении, зафиксированный в феврале. Разбивка данных показала, что цены на продовольствие сократились до 1,5% в годовом исчислении, что привело к снижению индекса потребительских цен на 0,28 процентных пункта, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

В частности, цены на свинину, основное мясо в Китае, упали на 41,4% в годовом исчислении по сравнению со снижением на 42,5% месяц назад. Однако, как показали данные, цены на свежие овощи, которые в феврале упали на 0,1%, в прошлом месяце выросли на 17,2%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, что способствовало росту индекса потребительских цен примерно на 1,77 процентных пункта, сказал Дун.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,1% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные, опубликованные 11 апреля, также показали, что индекс цен производителей страны, который измеряет затраты на товары у ворот фабрики, вырос на 8,3% в годовом исчислении в марте.