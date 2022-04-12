Пекин, 12 апреля, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Санкции США не привели к существенному падению курса рубля из-за невозможности деглобализации мировой экономики, заявил журналист Брэдли Бланкеншип в статье для китайской газеты The Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Выступая 26 марта в Варшаве, американский президент Джо Байден сказал, что из-за западных санкций «рубль превратился в мусор». Это утверждение было явным преувеличением, и действительность его опровергла: с момента начала российской специальной военной операции на Украине рубль почти полностью восстановил утраченные позиции», — заявил он.

Эксперт отметил, что Запад, начав экономическую войну против России, переоценил свои возможности. В частности, выяснилось, что пока российские энергоресурсы нечем заменить на мировом рынке. При этом сам международный рынок не ограничивается Соединенными Штатами и их союзниками.

По словам Бланкеншипа, множество стран отказались поддержать антироссийские санкции, так как не хотят подвергать рискам собственную экономику. Поэтому Россия сможет продавать свои товары и услуги на других рынках, неподконтрольных США. Эксперт подчеркнул, что к такой ситуации привела глобализация мировой экономики.