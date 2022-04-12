Тюмень, 12 апреля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Руководитель управления ФАС России по Тюменской области Игорь Веретенников назвал причины роста цен на сахар в регионе. Итоги проверки антимонопольщиками ситуации на рынке он огласил в эфире «Радио 7».

Humusak Сахар

По словам Веретенникова, цены на сахар значительно выросли в последние месяцы по причине ажиотажного спроса. В рознице более сотни продавцов сахара и нет компаний, занимающих доминирующее положение. При таком количестве исключается картельный сговор.

«Мы выяснили, что сбой произошел на производстве. Производственники подняли цены, и сейчас по системе ФАС России возбуждено семь антимонопольных дел в отношении производителей, в том числе против компании «Продимекс», у которой много заводов на территории страны и они подозреваются в координации цен своими дистрибьюторами», — заявил руководитель тюменского УФАС.

Кроме того, был выявлен предприниматель, занимающий приличную долю на рынке по поставке сахара, придержавший продажу сладкого продукта.

Игорь Веретенников отметил, что ажиотаж вокруг сахара спадает. Однако ответа на вопрос, когда цены на сахар пойдут вниз, не дал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в свою очередь, в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отмечали, что сахар — это отечественный продукт. Тюменцев просили не поддаваться панике и не скупать сахар в огромных количествах, потому что таким образом создаётся искусственный дефицит.