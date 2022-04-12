Хабаровск, , 05:35 — REGNUM В Хабаровске на мигранта из Средней Азии возбуждены два уголовных дела — за финансирование террористов и призывы к терроризму, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Терроризм Surian Soosay

В Хабаровск иностранец приехал в мае 2021 года устраиваться на работу.

В ноябре 2021 года за публичные призывы в интернете к терроризму и оправдание терроризма в отношении 20-летнего иностранца было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант через мобильный банк переводил деньги на QIWI-кошелёк участника террористической группировки «Катиба таухид Валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отношении иностранца следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено ещё одно уголовное дело за содействие террористической деятельности.

Пособнику грозит до 20 лет заключения.

Читайте также: В Тюменской области задержаны пособники террористов

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области задержали пособников международной террористической организации.