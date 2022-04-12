Хайкоу, Китай, , 05:32 — REGNUM Китайская ракета «Чанчжэн-7 Y5», которая запустит новый грузовой корабль на китайскую космическую станцию, прибыла на стартовую площадку, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Чанчжэн-5 Y2 Tech.ce.cn

Ракета доставлена на космодром Вэньчан в южной островной провинции Хайнань 11 апреля. Ракета вместе с грузовым кораблем «Тяньчжоу-4», который ранее уже был доставлен на космодром Вэньчан, будет собрана и испытана на космодроме, объявило Китайское пилотируемое космическое агентство.

Оборудование на космодроме находится в хорошем состоянии, а подготовка всех систем, задействованным в миссии, проходит гладко, сообщило агентство.