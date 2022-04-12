Хайкоу, Китай, 12 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Китайская ракета «Чанчжэн-7 Y5», которая запустит новый грузовой корабль на китайскую космическую станцию, прибыла на стартовую площадку, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Ракета доставлена на космодром Вэньчан в южной островной провинции Хайнань 11 апреля. Ракета вместе с грузовым кораблем «Тяньчжоу-4», который ранее уже был доставлен на космодром Вэньчан, будет собрана и испытана на космодроме, объявило Китайское пилотируемое космическое агентство.

Оборудование на космодроме находится в хорошем состоянии, а подготовка всех систем, задействованным в миссии, проходит гладко, сообщило агентство.