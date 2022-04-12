Токио, 12 апреля, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Запрет на импорт некоторых видов древесины вступает в силу с 19 апреля в Японии. Об этом объявил 12 апреля японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции в Токио.

Флаг Японии

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Запрет на импорт древесины из России утверждён правительством Японии в рамках антироссийских санкций, введённых в связи с ситуацией на Украине. Как уточнил Коити Хагиуда, под запрет подпадают некоторые виды древесины, машинное оборудование и алкоголь.

Новые санкционные меры вступят в силу с 19 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии утвердили персональные санкции в отношении 398 граждан России, а также в отношении 28 российских компаний. Кроме того, введён запрет на новые инвестиции Японии в Россию.