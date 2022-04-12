Якутск, , 05:39 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей региона с днём космонавтики. В своём телеграм-канале он напомнил, как Герои России, летчики Олег Кононенко и Фёдор Юрчихин прославили Якутию в космосе на весь мир.

Айсен Николаев Якутск.рф

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Олег Кононенко исполнил мелодию на якутском хомусе и прочитал стихи якутского поэта Алексея Кулаковского в космосе. Фёдор Юрчихин взял с собой на орбиту флаг Якутска и развернул его в день города на борту МКС. В этом году испытатель из отряда Роскосмоса Иван Вагнер посетил в республике фестиваль «Muus uSTAR».

«Мы по праву гордимся достижениями всех, кто вносит свой вклад в изучение и освоение космоса. Уверен, у нашей страны впереди будет немало новых космических проектов и открытий! С праздником!» — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент РФ Владимир Путин в День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром «Восточный».