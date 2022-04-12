Тбилиси, 12 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» для нормализации отношений с Украиной требует от Киева выполнения трёх предварительных условий, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Формула». Об этом на пресс-конференции в офисе «Грузинской мечты» заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Он назвал последние действия Киева в отношении Грузии «агрессивными шагами» и назвал предварительные условия, которые Украина должна выполнить для нормализации двухсторонних отношений.

Во-первых, Киев должен вновь прислать в Тбилиси своего посла. Нынешнюю же политику Украины по отношению к Грузии нельзя воспринимать иначе, как открытый дипломатический демарш.

Во-вторых, украинские власти должны на официальном уровне полностью опровергнуть прозвучавшие с их стороны обвинения Грузии в нелегальной, в обход международных санкций, торговле с Россией.

В-третьих, и это главное, Тбилиси требует прекращения деструктивной деятельности радикальной грузинской оппозиции в украинских властных структурах. В частности, это Михаил Саакашвили, являющийся главой Совета реформ, советник генерального прокурора Зураб Адеишвили, Георгий Лордкипанидзе, которого недавно повысили до заместителя начальника контрразведки СБУ, и Давид Арахамия, который обеспечивает прямую связь между этими людьми и украинским правительством. Кобахидзе назвал их присутствие в украинской власти «печальной реальностью».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, крайне недовольный отказом грузинского правительства присоединяться к антироссийским санкциям, отозвал украинского посла из Тбилиси.