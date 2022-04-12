Манила, 12 апреля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Свыше 139,1 тысячи жителей Филиппин оказались затронуты тропическим штормом «Меги», сообщается на сайте филиппинского Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

NOAA Ураган

Стихия атаковала девять регионов страны и привела к эвакуации более 38,3 тысячи семей. Еще 4,5 тысячи человек покинули опасные территории заранее. По предварительной информации, в результате удара шторма погибли 20 человек и один пропал без вести. Кроме того, шесть жителей страны пострадали.

Кроме того, «Меги» повредил 91 дом, разрушил 37 дорог и пять мостов, а также испортил не менее 251 га посевов. Помимо этого, шторм заставил власти временно закрыть 109 учебных заведений, 72 предприятия, прекратить работу 39 портов. Действие стихии нарушило подачу электричества в 64 филиппинских городах и вызвало сбои с водоснабжением в двух населенных пунктах.

Правительство выделило 2,15 млн песо ($41,6 тыс.) на оказание помощи населению.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года на Филиппины тайфун Rai, из-за которого погибли свыше 405 человек и более 500 тысяч — были вынуждены эвакуироваться.