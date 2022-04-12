Москва, , 05:11 — REGNUM Разработку вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей начали сотрудники Ростовского научного исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация

Уточняется, что в настоящее время идёт разработка отечественного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. Доклинические исследования запланировано провести в самое ближайшее время.

Инактивированная вакцина против ротавирусной инфекции отечественного производства крайне важна для замены импортных препаратов, а в ближайшем будущем она будет экспортироваться и в дружественные зарубежные страны.

В мире ротавирусные инфекции занимают ведущее место среди диарейных заболеваний у детей. В России для профилактики ротавирусных инфекций используются вакцины «РотаТек» производства компании Merck & Co и «Ротарикс» производства британской компании «ГлаксоСмитКляйн».

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