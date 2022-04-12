Владивосток, 12 апреля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков прокомментировал введение Японией жёстких антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Япония за время спецоперации в защиту Донбасса успела ввести несколько пакетов санкций против России и решительно осудить действия российской армии. У непривычно агрессивной политики японского руководства есть причины, уверен эксперт. Санкционный удар Японии по России оказался беспрецедентным — руководство запретило выпуск российских облигаций, заморозило активы россиян на японской территории, ограничило экспорт некоторых товаров на рынок РФ.

Как рассказал «Восток-Медиа» старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков, японцы в целом поддерживают жёсткие меры своего правительства, а также украинскую сторону конфликта в Донбассе, а к России доброжелательно относятся не больше 20% населения.

«Мнение японцев о России в этом году будет ещё хуже, чем в прошлом. В Токио проявляют солидарность со своими американскими коллегами и другими лидерами мирового неодобрения спецоперации РФ.

Впрочем, за последние недели власти Японии успели не только ввести санкции вместе с партнёрами, но и в очередной раз подтвердить свои притязания на южные острова Курильской гряды. Ничего принципиально нового в этом шаге нет, но изменилась тональность. Японцы стали более жёсткими, более агрессивными», — сказал эксперт.

Вооружённый конфликт вокруг островов остаётся за гранью возможного — для Японии нехарактерно использование во внешней политике каких-то методов, кроме дипломатических.

«Договариваться японцам теперь не с кем — в ответ на санкции российская сторона объявила о прекращении дискуссий по курильскому вопросу. Сейчас мы видим, как происходит коллапс отношений. Вопрос в том, когда они начнут возвращаться в норму. Пока что этого не видно», — считает Олег Казаков.

По его мнению, улучшение ситуации может наметиться только после урегулирования украинского кризиса. Речь идёт о таком решении, которое примет мировое сообщество, в том числе — западные партнёры Токио.

Читайте также: Япония объявит персонами нон грата восемь российских дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, восемь российских дипломатов объявят в Японии персонами нон грата.