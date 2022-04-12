Сеул, , 05:10 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 210 755 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них всего 33 приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что вновь в стране выявили более 200 тыс. зараженных за сутки после кратковременного снижения. В частности, накануне в республике выявили менее 200 тыс. инфицированных, чего не фиксировалось на протяжении семи прошедших недель. При этом центр не исключает, что снижение заболеваемости было связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 15 635 274. Также за минувшие сутки в стране скончался еще 171 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 19 850 человек.