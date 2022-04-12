Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM Благодаря оптимизации расходов на чиновников в 2022 году резервный фонд Камчатского края, превышающий 2,5 млрд рублей, пополнится ещё на 1,5 млн рублей, или на 0,06%. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Экономию краевого бюджета удалось получить благодаря оптимизации по ряду неприоритетных расходов краевого бюджета, «в частности, расходов на содержание органов государственной власти Камчатского края».

пресс-служба правительства Камчатского края «Так, были сокращены расходы на оплату труда, командировки, материальное обеспечение чиновников и т. д. Средства в размере почти 1,5 миллиона рублей направлены на увеличение Резервного фонда Камчатского края на 2022 год».

Отмечается, что по поручению губернатора региона из резервного фонда на финансовую поддержку предпринимателей уже выделено 300 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» планируется обновить 46 учреждений.

Читайте также: Жительница Камчатки чайником избила полицейского

Читайте ранее в этом сюжете: Нацпроект «Здравоохрание»: первичное звено давно ждало внимания