После ЧП в Подмосковье в Якутске от газа отключат многоквартирный дом
Якутск, 12 апреля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Жители многоэтажки в столице Якутии останутся без газоснабжения из-за отсутствия вентиляции и износа газового оборудования. Отключение аргументировали необходимостью соблюдения требований безопасности, сообщили 12 апреля в оперативном штабе республики.
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Постановление о прекращении подачи газа направлено в управление государственного жилищного и строительного надзора Якутии, администрацию и прокуратуру Якутска. Помимо отсутствия вентиляции причиной отключения называется то, что для дальнейшей эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования нет положительного заключения — нормативный срок их эксплуатации истёк.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в жилом доме в Ступино (Подмосковье) стал причиной гибели одного человека и ранения пяти. Разрушены внутренние перегородки двух квартир.