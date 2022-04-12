Якутск, 12 апреля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Жители многоэтажки в столице Якутии останутся без газоснабжения из-за отсутствия вентиляции и износа газового оборудования. Отключение аргументировали необходимостью соблюдения требований безопасности, сообщили 12 апреля в оперативном штабе республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Закон требует соблюдения безопасности, этим «Сахатранснефтегаз» как обслуживающая организация пренебречь не может. Газ легче воздуха, поэтому при возможной утечке будет подниматься наверх и достигнет опасной концентрации без должной вентиляционной системы, а это прямая угроза здоровью и жизни жителей. В свете сегодняшних трагических событий в Подмосковье вопрос обеспечения безопасности особенно актуален», — отметил начальник службы технического обслуживания УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Александр Чупров.

Постановление о прекращении подачи газа направлено в управление государственного жилищного и строительного надзора Якутии, администрацию и прокуратуру Якутска. Помимо отсутствия вентиляции причиной отключения называется то, что для дальнейшей эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования нет положительного заключения — нормативный срок их эксплуатации истёк.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в жилом доме в Ступино (Подмосковье) стал причиной гибели одного человека и ранения пяти. Разрушены внутренние перегородки двух квартир.