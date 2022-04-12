Владивосток, 12 апреля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В Приморье будут открывать модульные некапитальные гостиницы — 22 проекта предпринимателей государство поддержит финансово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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По словам и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края Надежды Удовенко, новую меру поддержки для тех, кто планирует открывать такие гостиницы, предусмотрели в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

«Мы провели сбор заявок на поддержку проектов по созданию в этом году модульных некапитальных средств размещения в размере 50% от стоимости проекта. В предварительном отборе приняли участие 50 предпринимателей из разных муниципалитетов Приморья. 22 проекта в объеме 370 миллионов рублей внебюджетных средств были одобрены», — сказала Надежда Удовенко.

На поддержку проектов-победителей из резервного фонда правительства России планируется направить 319,3 миллиона рублей. Минимальная сумма субсидии одному получателю составит от 10 миллионов рублей.

Мера поддержки позволит уже в этом году увеличить в Приморье номерной фонд, создать новые рабочие места и привлечь частные инвестиции в туристическую отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростуризме ожидают, что внутренний турпоток в мае-сентябре 2022 года вырастет от 4% до 30% в зависимости от региона и суммарно превысит 31 млн человек.

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