Тбилиси, 12 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Грузии в результате продолжающегося расследования выявлено 46 мошеннических колл-центров, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телефон

Об этом на брифинге, состоявшемся после заседания грузинского правительства, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

По словам министра, у следственной службы министерства имеются серьёзные данные о том, что эти колл-центры занимались незаконной деятельностью.

В настоящий момент деятельность всех этих колл-центров пристановлена, и в отношении проводятся налоговые проверки и экспертизы.

Напомним, что в последнее время в Грузии обнаружены ряд колл-центров, занимавшихся международным мошенничеством. Грузинская оппозиция считает, что работа этих центров осуществлялась под покровительством высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов.