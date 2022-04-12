Мехико, , 04:45 — REGNUM В мексиканском штате Мехико 11 апреля в результате нападения неизвестных на посетителей одного из баров в муниципалитете Истапалука погибли три человека, ещё семеро получили ранения. Об этом прокуратура региона сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Однажды в Мексике Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США

прокуратура штата Мехико «По факту возможного умышленного убийства трёх человек и причинения вреда здоровью ещё семерым путём применения огнестрельного оружия начато расследование».

О возможных причинах нападения и о состоянии пострадавших не сообщается.

По данным за 2021 год в Мексике было зарегистрировано более 33,3 тыс. умышленных убийств. Основную долю ответственности за разгул насилия в стране несут организованные преступные сообщества и наркокартели.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные убили восемь человек в жилом доме муниципалитета Тультепек в мексиканском штате Мехико.

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