Якутск, 12 апреля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о многомиллионном хищении из фонда по развитию предпринимательства Якутии завершено. В списке обвиняемых семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

Читайте также: Переданы в суд дела о коррупции в фонде развития предпринимательства Якутии

По версии следствия, было создано преступное сообщество, которое возглавила генеральный директор фонда. Создавались подставные организации, через которые выводились деньги. Компании были оформлены на подставных лиц. Предполагается, что обвиняемые в мошенничестве подделывали документы и предоставляли подставным заёмщикам невозвратные займы. За три года, с 2017 по 2020, преступная группа похитила 177 млн рублей, впоследствии эти деньги были легализованы.

«В ходе предварительного следствия наложены аресты на имущество и денежные средства на общую сумму свыше 55 млн 333 тыс. рублей, кроме того, добровольно возмещено обвиняемыми свыше 6 млн 633 тыс. рублей», — отметили в следственном комитете.

Дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально в хищении средств регионального фонда развития предпринимательства подозревали двоих жителей Якутии. Было оформлено 66 фиктивных займов. Уголовные дела возбуждены по статьям 210, 159, 173 и 174 УК РФ.