Тюмень, , 04:31 — REGNUM В Тюмени семьи с тремя и более детьми и владельцев электромобилей освободят от платы за парковку. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.

Электрокар в Амстердаме RTVi

«Если коротко: представитель многодетной семьи сможет внести посредством личного кабинета на «Портале услуг Тюменской области» транспортное средство в соответствующий реестр», — пояснил алгоритм освобождения от платы Руслан Кухарук.

Кроме того, для увеличения доли электротранспорта, владельцам электромобилей, включённых в реестр электромобилей, предоставлено право бесплатного пользования всеми платными парковками в пределах города Тюмени, отметил Кухарук.

Напомним, в сентябре 2021 года в Госдуму РФ был внесён законопроект о праве на бесплатную парковку для автомобилей многодетных семей по всей России.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о бесплатной парковке для многодетных внесен в Госдуму