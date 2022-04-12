Красноярск, , 04:29 — REGNUM Во вторник, 12 апреля, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Начало апреля. Набережная у Центрального парка им. Горького © Андрей Никитин

В 08:15 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 12 на 13 апреля ожидается до −5… −2 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость ветра северной четверти 2−7 м/с. Давление — 747мм рт. ст.

В среду, 13 апреля, в Красноярске до +5… +7 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −4… −1 °C, небольшая облачность, без осадков.

В четверг, 14 апреля, в Красноярске ожидается до +8… +11 °C днём и до −1… +1 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

12 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, снег, метель.

12−15 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные (9−10 апреля) в Красноярском крае ликвидировали два лесных пожара — в Березовском и Новоселовском районах.

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