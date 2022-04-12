Владивосток, 12 апреля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет во Владивосток 13 апреля — после встречи с главой государства Владимиром Путиным в Приамурье.

President.gov.by Александр Лукашенко награждает Олега Кожемяко

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Лукашенко запланировал встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«Главной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок», — сообщается на портале президента Белоруссии.

Александр Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с рядом инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

Президент Белоруссии был в Приморье в 1998 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящих переговоров 12 апреля обсудят ситуацию вокруг Украины.