Кито, 12 апреля, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Фермеры Эквадора начали протестные акции в связи с приостановкой поставок бананов в Россию, сообщает газета El Universo.

Поль Гоген. Трапеза (Натюрморт с бананами). 1891

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«Мы хотим, чтобы правительство выкупило невостребованные партии бананов с учетом невозможности экспорта фруктов в Россию», — заявил глава Ассоциации производителей бананов в регионе Эль-Оро Сегундо Солано.

Фермеры указывают, что из-за перебоев с поставками они начали испытывать финансовые проблемы. В частности, из-за снижения доходов они не могут расплатиться по кредитам. Части из них грозит конфискация имущества из-за долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Эквадор столкнулся с проблемами в поставке бананов в Россию из-за санкций Запада. Из-за антироссийских санкций транспортные компании страны перестали отправлять грузы на российскую территорию.