Киев, , 15:08 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 11 апреля на свой странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похвастался тем, как он во время референдума в 1991 году голосовал за независимость Украины.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Украине в 1991 году 1 декабря был проведен референдум о независимости. Тогда я там учился, и Звиад Гамсахурдия обратился к грузинам, живущим на Украине, с просьбой поддержать нас на этом референдуме. После обращения Звиада я пошёл и зарегистрировался (оказалось, что это был последний день регистрации). Конечно, я проголосовал первого числа, чем сейчас очень горжусь. После голосования я пошел на главпочтамт на Майдане в Киеве и отправил президенту Гамсахурдия телеграмму от своего имени и от имени других грузин — благодарность за поддержку Украины. Моя телеграмма все еще может храниться где-то в архиве», — написал Саакашвили.

Напомним, что 17 марта и 1 декабря 1991 года на Украине прошли референдумы о её государственном статусе. На первом референдуме большинство населения проголосовало за сохранения СССР, а во время второго — за полную независимость.