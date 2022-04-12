Новосибирск, , 04:12 — REGNUM В Новосибирской области рассмотрен отчёт об исполнении бюджета за 2021 год. Согласно ему, существенная часть новосибирского бюджета была распределена на выполнение социальных обязательств, образование, здравоохранение, реализацию национальных проектов и обеспечение задач, поставленных в Указах президента России.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отсутствие необходимости введения в 2021 году жёстких карантинных ограничений для деловой активности, своевременные и точные меры поддержки, оказываемые государством населению и бизнесу, всё это способствовало быстрому восстановлению экономики, темпы которой наверстали упущенное в 2020 году и вышли во втором полугодии на траекторию уверенного роста. 2021 год завершился с более высокой номинальной динамикой всех основных макроэкономических показателей», — прокомментировал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

За 2021 год бюджет Новосибирской области получил доходов 237,7 млрд рублей с ростом к 2020 году 122%, рост собственных доходов составил почти 29%. Расходная часть бюджета прироста более, чем на 23 млрд рублей к факту 2020 года.

«В 2021 году мы фактически не только наверстали потерянное, но и обеспечили хорошее социально-экономическое развитие Новосибирской области», — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Отчёт об исполнении бюджета Новосибирской области за 2021 год одобрен региональным правительством.