Тбилиси, 12 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ожидает, что скоро в стране начнётся процесс снижения цен на бензин, — сообщает 11 апреля gov. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам премьер-министра, после начала специальной военной операции на Украине на мировом рынке, в том числе и на рынке нефти, возникла шоковая ситуация. Цены на нефть резко выросли, примерно на 70%, и поднялись до $140 за баррель. Поскольку Грузия — страна, зависящая от импорта и не являющаяся производителем нефтепродуктов, то, естественно, цены на бензин в Грузии тоже выросли.

Гарибашвили напомнил, что вскоре после начала спецопераци на Украине грузинский лари обесценился за 1−2 недели, и всё это, конечно, сказалось на ценах. Однако после того, как правительство скоординировало интервенции на валютном рынке, ситуация резко стабилизировалась, и курс лари упал до 3,05 и почти до 3,00 по отношению к доллару.

«Ситуация максимально контролируется, проблем нет, количество туристов ежедневно увеличивается, и в целом у нас очень позитивные ожидания в экономике. В последние месяцы у нас наблюдается двузначный экономический рост. Экспорт растёт, и все эти параметры дают нам повод для оптимизма. Согласно последней информации, цены на нефть на мировом рынке снижаются до $ 95 за баррель, и грузинский лари укрепляется по отношению к доллару. Поэтому я рассчитываю, уважаемые импортёры топлива, что вы примете во внимание положение нашего населения, наших граждан, нашей страны и как можно скорее внесете коррективы в цены на топливо. Я знаю, что есть ожидание, что очень скоро цены на топливо в Грузии снизятся, и чем скорее начнется этот процесс, тем будет лучше», — сказал Гарибашвили.