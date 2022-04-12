Бейрут, , 04:05 — REGNUM Как минимум один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва на юге Ливана. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Al Jazeera на своей странице в Twitter.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

ЧП произошло в Бенафуле, в окрестностях города Сайда. По данным агентства Reuters, взрыв прогремел недалеко от офиса, связанного с шиитским движением «Амаль», союзного «Хизбалле». При взрыве полностью было разрушено здание муниципалитета.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о антитеррористической операции, которую провели военные Ливана на севере страны в окрестностях города Триполи.

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