Южно-Сахалинск, 12 апреля, 2022, 04:02 — ИА Регнум. На Сахалине утром 12 апреля поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях суда, мэрии и думы Южно-Сахалинска, сообщило ИА Сах. ком.

Rafael Mizrahi Бомба

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Информацию о «минировании» зданий органов власти подтвердили в областном управлении МЧС.

Всех сотрудников эвакуировали, проводится обследование помещений. Очевидцы сообщили, что к зданию мэрии подъехали машины скорой помощи, пожарных и МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, три школы эвакуировали 11 апреля в Красноярске.