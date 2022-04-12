Магадан, 12 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Магадане, в микрорайоне «Солнечный», в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» продолжается строительство нового дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пожилая пара

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По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, который побывал на стройплощадке, строители готовы выполнять взятые на себя обязательства без срыва графиков.

«На всех региональных стройках можно видеть моральную готовность и чувство ответственности строителей перед колымчанами за своевременный ввод объектов, которые нам так нужны», — сказал Носов.

Согласно контракту и графику финансирования, сдача в эксплуатацию дома-интерната запланирована на 2025 год, но генеральный подрядчик готов выполнить работы на год раньше — в 2024 году комплекс уже должен быть запущен.

Интернат спроектирован с учётом новых требований, с применением хороших современных материалов.

«Безусловно, для нас это будет важное событие, потому что буквально недавно мы отмечали 50-летие нынешнего Дома престарелых и инвалидов, на поддержание которого в хорошем состоянии, разумеется, выделяются серьёзные средства, но, так или иначе, здание уже не соответствует современным стандартам. А с помощью нацпроекта по уровню комфорта и технического оснащения социальное учреждение станет одним из самых современных в России. Здесь будут отдельные комнаты на три человека со своими санузлами и душевыми. В каждом блоке будет своя гостиная, буфетная», — рассказал министр труда и социальной политики Магаданской области Сергей Кучеренко.

Также проектом предусмотрена досуговая зона, тренажёрные залы, творческие мастерские, комната для кружковых и музыкальных занятий, кабинеты врачей, процедурные, зал для лечебной физкультуры.

«Одним словом, это будет интересный и современный объект, который позволит нам обеспечить нуждающихся граждан должным уходом», — добавил Кучеренко.

Как отметил директор подрядной организации Максим Фукс, самые масштабные работы выпадут на 2023 год.

«Дом-интернат будет включать два жилых корпуса, один административный и один административно-лечебный, а также здание пищеблока. Согласно проекту, он рассчитан на проживание 190 человек. Общая площадь объекта — около 12 тыс. квадратных метров.

Мы работаем в соответствии с графиком и регулярно отправляем региональным властям сводку по выполненным работам, нам помогают, оказывают всестороннее содействие. Одна из важнейших целей нацпроекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше, и постояльцы ждут новоселья», — добавил Максим Фукс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области благодаря национальному проекту «Демография» помогают восполнить дефицит общения, наполнить будни людей разных поколений насыщенной активной деятельностью.