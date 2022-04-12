Пекин, 12 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая возобновила желтую тревогу из-за густого тумана в некоторых частях страны, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

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По данным Национального метеорологического центра, с утра 11 апреля по утро 12 апреля ожидается, что сильный туман накроет части Желтого и Восточно-Китайского морей, прибрежные воды полуостровов Ляодун и Шаньдун, а также провинций Чжэцзян и Фуцзянь и воды вблизи устья реки Янцзы.

По сообщению центра, видимость в некоторых пострадавших районах сократится до менее чем 1000 метров. Водителей попросили соблюдать безопасную скорость передвижения, в то время как аэропортам, автострадам и портам было предложено принять соответствующие меры безопасности.