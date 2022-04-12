Пекин, , 03:50 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила синюю тревогу из-за песчаных бурь, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Песчаная буря Цитата из кф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» реж Терри Гиллиам. 1998. США

Частицы песка и пыль пронеслись по ряду районов Синьцзяна, Цинхая, Ганьсу, Внутренней Монголии, Нинся, Шэньси, Шаньси, Хэбэя и Пекина днем 11 апреля, при этом в некоторых частях этих регионов зафиксированы песчаные бури, сообщает Национальный метеорологический центр.

Населению было рекомендовано принять меры предосторожности против ветра и песчаных бурь, а водителей попросили подготовиться к плохой видимости.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой для песчаных бурь, причем красный цвет обозначает наиболее сильные бури, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий уровни предупреждения по мере убывания угрозы.