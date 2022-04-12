Новосибирск, , 03:51 — REGNUM В Новосибирской области цены на потребительском рынке в марте текущего года по сравнению с февралём выросли на 7,4%, в том числе на непродовольственные товары – на 10,7%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Цены © ИА REGNUM

Так, заметно подорожали электротовары и другие бытовые приборы: стиральная машина — на 41%, холодильник – на 39,8%, швейная машина – на 38,2%, электропылесос – на 32,8%, миксер, блендер – на 31,2%, микроволновая печь – на 26,4%, электроутюг – на 24,8%, бытовая плита –на 23,8%, электрочайник – на 23,5%, дрель – на 22,7%.

В группе моющих и чистящих средств выросла цена на хозяйственное мыло — на 20,8%, стиральный порошок – на 19,9%, туалетное мыло – на 18,4%, дезинфицирующее средство – на 16,9%, жидкие чистящие средства – на 8,2%.

Цены на строительные материалы выросли в целом на 5,5%.

В группе медицинских товаров и медикаментов повышение цен отмечено на большинство наблюдаемых товаров. Пр этом снизились цены на аллохол на 4,9%, эналаприл – на 2,7%, азитромицин – на 2,5%, гриппферон – на 2,3%, осельтамивир – на 1,6%.

Также подешевели газовое моторное топливо — на 5,3% и дизельное топливо – на 1,5%.