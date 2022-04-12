Нанкин, Китай, , 03:47 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая планирует добавить больше зеленых насаждений для улучшения условий жизни людей, в том числе построить более 400 «карманных парков» к 2025 году, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Нанкин, Цзянсу

По словам провинциального департамента жилищного строительства, городского и сельского развития, с «карманными парками» площадью до 20 000 квадратных метров и зелеными дорожками протяженностью не менее 2 км, зеленые насаждения станут идеальными местами для отдыха и занятий спортом жителей.

Цзянсу также планирует содействовать озеленению крыш и вертикальному озеленению заборов, стен, коридоров и транспортных средств. Ожидается, что проект озеленения крыши займет не менее 500 квадратных метров.

За последние пять лет «промышленная электростанция» Китая высадила около 164 600 гектаров лесов для защиты окружающей среды, в результате чего уровень лесистости достиг 24%.