Москва, , 03:47 — REGNUM Арбитраж Москвы 27 апреля 2022 года начнёт рассматривать иск, который является результатом исполнения западных санкций представителем одной из крупнейших сетей по продаже одежды. Иск подан к российскому активу шведской компании Hennes & Mauritz AB (H& M) — ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». Истец настаивает на признании недействительным решения о приостановлении работы розничного магазина, передаёт ИА REGNUM.

Универмаг H&M в Гонконге MaDonna HM

Истцом в деле, инициированном в конце марта 2022 года, стало ООО «Парк развлечений». Дело принято судьей Рыбиным.

На сайте компании-ответчика уточняется, что «компания H& M Group приняла решение приостановить все продажи в России», то есть закрыть все свои магазины, включая и интернет-магазин, — «до дальнейшего уведомления».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» зарегистрировано в Москве с апреля 2008 года. Руководитель — Саэд Эль-Ашкар, владелец — частная компания с ограниченной ответственностью «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Джибиси А. Б» (Швеция). За 2021 год фирма получила 71,55 млрд рублей выручки и 6,9 млрд рублей чистой прибыли.