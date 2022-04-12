Тбилиси, 12 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал заявление о том, что в стране будут существенно снижены цены на лекарства, сообщает 11 апреля gov.ge.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Гарибашвили посетовал, что одной из самых животрепещущих проблем в Грузии была чрезвычайная дороговизна лекарств для населения. Так, пациент мог потратить 300−500 лари ($100−160) на одно лекарство. Но сейчас за счёт резко возросшего импорта лекарств из Турции стоимость лекарств снизится на 60−80%. Турция поставит в Грузию 200 самых востребованных в стране лекарств.

Кроме того, отныне врач, выписывающий пациенту лекарство, должен указать в рецепте не название конкретного производителя, а его международное наименование. По этому рецепту фармацевт в аптеке должен будет предложить пациенту три самых дешёвых лекарства из списка. И пациент сам будет решать, какое именно лекарство он приобретёт.

Напомним, что размер пенсий в Грузии составляет 260−300 лари ($ 85−100).