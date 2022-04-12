Тайбэй, 12 апреля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Тайваня, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

По данным Китайского сейсмологического центра (CENC), землетрясение магнитудой 5,1 сотрясло воды уезда Пинтун на юге Тайваня в 21:47 по пекинскому времени 11 апреля.

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 21,62 градуса северной широты и 120,97 градуса восточной долготы, на глубине 18 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.