Цзюцюань, Китай, 12 апреля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Порт Тайцан в городе Сучжоу, который находится примерно в 50 км от Шанхая, с марта увеличил количество рейсов в порт Шанхая, чтобы помочь транспортировать товары в мегаполис и обратно, в связи с возобновлением вспышек COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Из-за замедления автомобильного транспорта, вызванного вспышками COVID-19 в Шанхае, все большее число предприятий в Шанхае и Сучжоу перевозят контейнеры по воде через зеленый канал, развиваемый между шанхайским портом и портом Тайцан. По словам руководства порта Тайцан, переход с автомобильного транспорта на водный помог грузам эффективно прибывать в порт Шанхая и отправляться из него во время вспышки эпидемии.

С марта порт Тайцан добавил семь судов и совершил 150 рейсов в порт Шанхая и обратно. По данным Административного комитета порта Тайцан, он также предоставляет услуги по перевозке грузов круглосуточно, чтобы гарантировать, что товары могут быть доставлены из порта Тайцан в порты Шанхая в течение 48 часов.

За этот период по водному пути было перевезено в общей сложности 59 132 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порт Тайцан в настоящее время управляет 30 прибрежными морскими линиями и 169 морскими линиями дальнего следования.