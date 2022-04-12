Гуанчжоу, Китай, 12 апреля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Южно-китайский мегаполис Гуанчжоу объявил о приостановке очных занятий в местных начальных и средних школах с 11 апреля для борьбы с COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

jo.sau Гуанчжоу

По состоянию на 14:00 по пекинскому времени 10 апреля в городе было зарегистрировано 23 локальных случая заражения с 8 апреля на фоне недавней вспышки COVID-19, сообщили местные власти во время пресс-конференции, состоявшейся 10 апреля.

Начиная с 11 апреля учащиеся начальных и средних школ города перейдут на онлайн-занятия. Исключение составят третьеклассники старших классов средних школ, чьи школы имеют жилые помещения и закрытые условия управления, сказал заместитель директора городского бюро образования Чэнь Сюэмин во время конференции.

Детские сады в Гуанчжоу приостановят прием новых детей. Местные учебные заведения за пределами кампуса отменят обучение в автономном режиме, а учреждения внешкольного ухода приостановят предоставление услуг. Ожидается, что высшие учебные заведения будут переданы под закрытое управление.

Экзамен по физкультуре в рамках вступительных экзаменов в старшую школу города, ранее запланированный на 11 апреля, также будет временно приостановлен, сказал Чэнь. В настоящее время Гуанчжоу строит временную больницу в своем выставочном центре Пачжоу, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря муниципального правительства У Линбо.